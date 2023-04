Brasileira morre após cair do sexto andar de prédio na Argentina

A brasileira Emilly Rodrigues Santos, de 26 anos, morreu nesta quinta-feira (30) após cair do sexto andar de um prédio em Buenos Aires, na Argentina. O dono do apartamento onde a mulher estava, o empresário Francisco Sáenz Valiente, de 52 anos, foi preso. As informações são do Estadão.

As autoridades argentinas ainda investigam se a brasileira teria pulado do apartamento de Valiente ou sido jogada. Emilly participava de uma festa na casa do empresário junto de outras duas brasileiras pouco antes da morte.

Aos policiais, o homem afirmou que uma das mulheres foi embora antes do ocorrido, e que somente a vítima e outra brasileira, identificada como Juliana Magalhaes Mourão, de 37 anos, estava no apartamento no momento.

Segundo informações do jornal argentino Clarín, Francisco teria dito aos policiais que todos presentes na festa estavam alterados após o consumo de álcool, e Emilly teria ficado bêbada ao ponto de se jogar da janela. “Ela começou a correr loucamente pelo apartamento, não conseguimos pegá-la. Até ela que viu uma (janela) aberta e saltou”.

Apesar das afirmações do empresário, moradores disseram que ouviram gritos e uma discussão vindos do apartamento. Segundo o jornal La Nacion, um vizinho teria testemunhado uma briga antes da mulher cair da janela.

A brasileira chegou a ser socorrida com vida pelo Corpo de Bombeiros, mas veio à óbito durante o trajeto até o hospital.

