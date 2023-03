Pedro Molina, com informações do Metrópoles

O brasileiro Begoleã Fernandes, 26 anos, foi preso nesta segunda-feira (26) no aeroporto de Lisboa, em Portugal, sob a suspeita de ter cometido um homicídio em Amsterdã, na Holanda. Autoridades desconfiaram de canibalismo ao encontrarem carne possivelmente humana dentro da mala do suspeito.

Segundo o Correio da Manhã, Begoleã teria chegado a falar sobre canibalismo com os agentes da alfândega, o que levantou suspeitas. Autoridades holandesas informaram que o brasileiro teria cometido o assassinado no domingo (26) e fugido para Portugal no dia seguinte.

A vítima em questão seria outro brasileiro, Allan Lopes, que teria brigado com Begoleã em Amsterdã quando ele ainda era sem-teto. O corpo foi encontrado no domingo.

Dentro da mala do suspeito foi encontrada uma embalagem de plástico com pedaços de carne, que serão analisadas para se determinar se é de origem humana ou não, roupas manchadas de sangue e um celular.

Begoleã tinha como destino o Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte, porém, foi detido após apresentar um documento de identificação italiano falso.

