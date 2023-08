Califórnia autoriza uso de carros autônomos para transporte de passageiros

Após uma audiência pública que durou mais de seis horas, em São Franscisco, na Califórnia, as empresas de carros autônomos Waymo e Cruise obtiveram aprovação para operarem seus serviços de robotaxi 24 horas por dia.

Durante a audiência, a comunidade local compartilhou tanto apoio quanto objeções aos veículos autônomos. Na ocasião, foram discutidas questões como veículos autônomos bloqueando vias e causando congestionamentos, além de preocupações sobre a perda de empregos devido à automação, que a longo prazo, pode ameaçar os profissionais que atuam nos serviços de táxi e como motoristas de aplicativos.

Embora a permissão tenha sido concedida, a comissão enfatizou a necessidade das empresas resolverem as preocupações da comunidade. Atualmente, as empresas oferecem um serviço limitado. Com a nova decisão, Waymo e Cruise poderão operar em toda a costa oeste, semelhante a Uber e Lyft.

Apesar das preocupações, a California Public Utilities Commission (CPUC), afirmou que Waymo e Cruise cumpriram todas as obrigações regulatórias, enfatizando a necessidade de colaboração contínua com as autoridades e a comunidade local para abordar preocupações futuras.

Por fim, a California Public Utilities Commission (CPUC) aprovou por 3 votos a 1 a operação das empresas durante todas as horas em toda a cidade, permitindo a cobrança pelas corridas.



Deixe seu Comentário

Leia Também