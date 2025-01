Califórnia: Veja como ficaram as mansões de famosos destruídas pelo fogo

Uma série de incêndios florestais devastadores que atingiu os arredores de Los Angeles, na Califórnia, desde a última terça-feira (7), já deixou um rastro de destruição.

Mais de 80 mil pessoas foram forçadas a evacuar a região, e cerca de 2 mil construções, incluindo as propriedades de várias celebridades de Hollywood, foram consumidas pelas chamas.

O foco inicial dos incêndios se deu no bairro luxuoso de Pacific Palisades, um reduto de celebridades, onde o fogo devastou mais de 15 mil acres.

Várias casas e mansões foram destruídas, deixando os moradores, incluindo grandes nomes da indústria do entretenimento, desabrigados.

Até o momento, os incêndios já causaram ao menos 10 mortes, além de danos materiais e emocionais. O fogo também resultou no adiamento de eventos e produções cinematográficas na região. As autoridades investigam a origem de um dos focos, que pode ter sido criminoso.

Veja as mansões de celebridades afetadas:

Paris Hilton

Escreva a legenda aqui

Adam Brody e Leighton Meester

Escreva a legenda aqui

Miles Teller e Keleigh Teller

Escreva a legenda aqui

Anthony Hopkins

Escreva a legenda aqui

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também