Cessar-fogo entre Israel e Hamas é prolongado por mais dois dias

Lideranças do Hamas anunciaram, nesta segunda-feira (27), que o cessar-fogo com Israel, que teve início na última sexta-feira (24), foi prorrogado por mais dois dias. Inicialmente, a trégua deveria acabar hoje.

"Foi alcançado um acordo com os irmãos no Qatar e no Egito para prolongar a trégua humanitária temporária por mais dois dias, com as mesmas condições da trégua anterior", disse um dos integrantes do grupo à Reuters.

As negociações para que o cessar-fogo fosse prolongado contaram com a participação do Catar, Egito e Estados Unidos.

Para que a primeira trégua ocorresse, o Hamas se comprometeu em libertar 50 reféns sequestrados no dia 7 de outubro e, em troca, Israel soltaria 150 palestinos de prisões no país.

