Chacina na Califórnia: mãe, bebê e outras quatro pessoas morrem em ataque

Pelo menos seis pessoas morreram durante um ataque a tiros na Califórnia, nos Estados Unidos. O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (16), mas ganhou notoriedade ao final do dia. Entre as vítimas estão um bebê de seis meses, a mãe da criança, de 17 anos, e uma mulher idosa, que não teve a idade revelada.

Segundo as informações do jornal Los Angeles Times, há uma suspeita de que o ataque teria ligação com um cartel de drogas.

Uma semana antes da chacina, a polícia havia cumprido um mandado de busca na mesma propriedade em que agora ocorreram os assassinatos. Na ocasião, foram apreendidas armas, maconha e metanfetamina, além de uma prisão.

Ainda conforme o tabloide americano, as vítimas foram encontradas dentro e ao redor da residência e o cenário era devastador, tendo os tiros acertado a cabeça das vítimas, principalmente o bebê e a mãe, que morreram abraçados, em uma vala.

A idosa foi baleada deitada em uma cama. As outras três vítimas são homens. Ainda segundo a polícia, tudo indica que todos os mortos são da mesma família.

Os policiais já possuem descrições dos suspeitos. Pelo menos dois foram vistos entrando na propriedade por câmeras de monitoramento. Eles arrombaram a porta e começaram o massacre.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também