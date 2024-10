Cinzas do Pantanal são exibidas por deputada durante sessão no Parlamento Europeu

A eurodeputada Anja Hazekamp apresentou, durante sessão no Parlamento Europeu na quinta-feira (10), que ocorreu em Bruxelas, na Bélgica, um frasco contendo as cinzas dos incêndios que devastam o Pantanal.

“A cinza que tenho aqui vem do Pantanal [...] A Europa também tem isso em sua consciência. O que a Comissão [Europeia] vai fazer para proteger não apenas a Amazônia, mas também o Pantanal e o Cerrado?", disse a deputada enquanto segurava o frasco durante seu discurso.

As cinzas foram entregues pela Environmental Justice Foundation (EJF) a líderes europeus no mês passado como uma forma de se chamar atenção da comunidade internacional para a situação de biomas úmidos como o Pantanal.

Luciana Leite, Defensora da Biodiversidade e do Clima na EJF, também esteve presente e chamou a atenção para a situação dos biomas molhados no Brasil.

“O Pantanal é a maior área úmida tropical do mundo, e sua contribuição para a regulação climática beneficia a humanidade como um todo. Comprometer-se com a sua preservação apenas fortalece o compromisso urgente que devemos ter com o enfrentamento às mudanças no clima no mundo, mas também com a sobrevivência das comunidades e povos tradicionais e indígenas que vivem nesse ecossistema único”, disse Luciana.

A defensora também reforçou a necessidade de trabalho em conjunto entre a União Europeia e o Brasil durante a COP30, a Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Mudanças Climáticas, que acontece em novembro de 2025 na cidade de Belém, no Pará.

À medida que nos aproximamos da COP30 em Belém, exorto os líderes brasileiros e europeus a trabalharem juntos para garantir o financiamento necessário para a proteção e recuperação que as áreas úmidas tanto precisam”, reforçou.

Pantanal já perdeu 2 milhões de hectares

Dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais/Universidade Federal do Rio de Janeiro (Lasa/UFRJ), divulgados pelo Governo de Mato Grosso do Sul na quinta-feira (10), revelaram que o fogo já consumiu 2.346.775 hectares do Pantanal neste ano.

O número corresponde a um aumento de 1.630,3% das queimadas no bioma em MT e MS em relação ao mesmo período do ano passado.

