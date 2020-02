Competição mundial de natação é cancelada por coronavírus

O Comitê Paralímpico da Itália e os organizadores da etapa de Lignano Sabbiadoro do World Para Swim Series, circuito mundial de natação paralímpica, decidiram cancelar a etapa no país com receio do novo coronavírus.

Cerca de 900 nadadores de 41 países iriam competir na etapa do dia 27 de fevereiro ao 1º de março. Os 19 atletas da delegação brasileira chegaram ao país quando foram informados do cancelamento.

O multicampeão Daniel Dias lamentou o ocorrido. "É uma pena que descobrimos o cancelamento só quando chegamos na Itália. Ficamos tristes, pois tivemos todo um preparo para esta competição. Agradeço o empenho da equipe do Comitê Paralímpico Brasileiro que providenciou rapidamente o nosso retorno.”

O grupo já está retornando ao Brasil e o voo tem previsão de chegar na manhã dessa terça (25) na cidade de São Paulo.

