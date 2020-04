Confira o festival One World: Together At Home ao vivo

O Festival One World: Together At Home começou há pouco e você pode acompanhar pelo Youtube. O evento reúne artistas renomados da música como: Rolling Stones, Lady Gaga, Paul McCartney, Elton John, Billie Eilish, Stevie Wonder, Chris Martin (Coldplay), Eddie Vedder (Pearl Jam) e Andrea Bocelli.

