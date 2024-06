Conselho de Segurança da ONU aceita proposta de cessar-fogo em Gaza

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou nesta segunda-feira (10), por 14 votos a favor e somente uma abstenção, uma proposta de cessar-fogo no conflito entre Israel e Hamas.

O texto foi apresentado pelo Estados Unidos, e foi aprovado por 14 membros do órgão, incluindo fixos e rotativos, e não teve nenhum voto contra, apenas uma abstenção por parte da Rússia.

Segundo o documento, a primeira fase do plano prevê um cessar-fogo de seis semanas, o recuo de ofensiva de Israel em áreas da Faixa de Gaza, e a libertação de reféns sequestrados pelo Hamas e de prisioneiros palestinos detidos pelo governo israelense.

Apesar da proposta ter sido aprovada no conselho da ONU, ela ainda precisa ser aceita por Israel e Hamas, que até o momento, não se pronunciaram sobre a resolução.

