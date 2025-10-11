Menu
Menu Busca sábado, 11 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Internacional

Coreia do Norte exibe novo míssil intercontinental em desfile militar

Evento comemorava o 80° aniversário do Partido dos Trabalhadores do país

11 outubro 2025 - 16h34Carla Andréa, com CNN
Mísseis intercontinentais da Coreia do Norte durante desfile militarMísseis intercontinentais da Coreia do Norte durante desfile militar   (KCNA / Reuters)

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, supervisionou um grande desfile militar exibindo o novo míssil balístico intercontinental Hwasong-20, considerado pela mídia estatal KCNA como o “sistema de armas nucleares estratégicas mais forte” do país.

O evento ocorreu em comemoração ao 80º aniversário da fundação do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte e contou com a presença de autoridades internacionais, incluindo o premiê chinês Li Qiang, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev e o chefe do Partido Comunista do Vietnã, To Lam.

Durante o desfile, a Coreia do Norte também apresentou mísseis balísticos hipersônicos, mísseis de cruzeiro, lançadores múltiplos de foguetes e drones suicidas, demonstrando avanços no arsenal militar do país.

Especialistas destacam que a série Hwasong dá à Coreia do Norte a capacidade teórica de atingir qualquer ponto do território continental dos Estados Unidos, embora haja dúvidas sobre a sofisticação do sistema de orientação e da resistência da ogiva nuclear.

No discurso, Kim elogiou as tropas e ressaltou que o heroísmo militar não se limita à defesa da Coreia do Norte, mas também se estende a “postos avançados da construção socialista”. Ele afirmou que o exército norte-coreano deve se tornar uma força invencível capaz de destruir todas as ameaças.

Além das demonstrações militares, o encontro de Kim com Medvedev reforçou a cooperação com a Rússia, especialmente em relação aos soldados norte-coreanos que lutam na Ucrânia.

A Coreia do Norte também assinou acordos de cooperação com o Vietnã em áreas como Defesa, Relações Exteriores e Saúde, reforçando laços políticos e estratégicos na região.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Trisal luta para ser reconhecido como pais de criança
Internacional
Trisal luta para ser reconhecido como pais de criança
Explosões em Msayleh após ataques aéreos de Israel
Internacional
Ataques aéreos israelenses atingem vila no Líbano e deixam um morto
Dina Boluarte e presidente do Congresso, José Jerí
Internacional
Dina Boluarte é destituída da presidência do Peru; José Jerí assume
Por causa de mulher: dupla vai a júri por tentar matar homem a tiros em Campo Grande
Justiça
Por causa de mulher: dupla vai a júri por tentar matar homem a tiros em Campo Grande
María Corina
Internacional
Nobel da Paz vai para opositora de Maduro na Venezuela, María Corina
Hamas ataca Israel
Internacional
Hamas anuncia fim da guerra com Israel e início de cessar-fogo permanente
Donald Trump
Internacional
Trump pode participar da assinatura de acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas
Policial do GAECO -
Justiça
Justiça aponta esquema de desvio na OMEP e impõe R$ 3 milhões em penalidades
Mãe de Maíra morreu na madrugada de hoje
Geral
Polícia Civil emite nota de pesar pela morte da mãe da delegada Maíra Pacheco
Foto: AFP/Getty Images via BBC
Internacional
Mais de 200 pessoas presas em nevasca no Monte Everest aguardam resgate

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado