Coreia do Norte exibe novo míssil intercontinental em desfile militar

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, supervisionou um grande desfile militar exibindo o novo míssil balístico intercontinental Hwasong-20, considerado pela mídia estatal KCNA como o “sistema de armas nucleares estratégicas mais forte” do país.

O evento ocorreu em comemoração ao 80º aniversário da fundação do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte e contou com a presença de autoridades internacionais, incluindo o premiê chinês Li Qiang, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev e o chefe do Partido Comunista do Vietnã, To Lam.

Durante o desfile, a Coreia do Norte também apresentou mísseis balísticos hipersônicos, mísseis de cruzeiro, lançadores múltiplos de foguetes e drones suicidas, demonstrando avanços no arsenal militar do país.

Especialistas destacam que a série Hwasong dá à Coreia do Norte a capacidade teórica de atingir qualquer ponto do território continental dos Estados Unidos, embora haja dúvidas sobre a sofisticação do sistema de orientação e da resistência da ogiva nuclear.

No discurso, Kim elogiou as tropas e ressaltou que o heroísmo militar não se limita à defesa da Coreia do Norte, mas também se estende a “postos avançados da construção socialista”. Ele afirmou que o exército norte-coreano deve se tornar uma força invencível capaz de destruir todas as ameaças.

Além das demonstrações militares, o encontro de Kim com Medvedev reforçou a cooperação com a Rússia, especialmente em relação aos soldados norte-coreanos que lutam na Ucrânia.

A Coreia do Norte também assinou acordos de cooperação com o Vietnã em áreas como Defesa, Relações Exteriores e Saúde, reforçando laços políticos e estratégicos na região.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também