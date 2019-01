Coreia do Sul proíbe sacos plásticos em estabelecimentos

Da redação com informações da Agência Brasil

O Ministério do Meio Ambiente da Coreia do Sul informou que os principais varejistas locais serão proibidos de oferecer sacolas plásticas, a partir desta terça-feira (1º), com o objetivo de conservar os recursos naturais e facilitar a reciclagem.

Segundo a lei, que foi revisada, o uso de sacolas plásticas descartáveis ??será proibido em grandes varejistas, incluindo cerca de 2 mil lojas com descontos e cerca de 1.100 supermercados de grande porte, com área útil de 165 metros quadrados ou mais.

Os sacos de plástico devem ser substituídos por recipientes recicláveis, sacos de pano ou de papel. Sacos de plástico para conter produtos úmidos, como carne e o peixe, continuarão a ser usados.

Cerca de 18 mil padarias serão impedidas de distribuir gratuitamente sacolas plásticas descartáveis ??a partir desta terça-feira.

As lojas que violarem a lei serão multadas em até 3 milhões de won (cerca de US$ 2.700).

De janeiro a março, o Ministério do Meio Ambiente incentivará intensivamente as lojas afetadas a seguirem a regra revisada em cooperação com os governos locais.

A partir de 2015, o número de uso per capita de sacos plásticos foi em média de 414. Isso levou à emissão de 20 kg de gases de efeito estufa.

