Corpo de brasileira desaparecida Ã© encontrado esquartejado e carbonizado nos EUA

Pedro Molina, com informações do Metrópoles

O corpo da brasileira Nancy Howery, de 44 anos, desaparecida desde 18 de fevereiro, foi encontrado esquartejado e carbonizado na Flórida, nos Estados Unidos, e o principal suspeito do crime é seu namorado, o americano Daniel Stearns, de 32 anos.

Natural de Salvador, na Bahia, Nancy foi dada como desaparecida em fevereiro, na cidade de Indian Harbor Beach, após ela não aparecer para buscar seus filhos na escola.

Segundo as investigações, Daniel assassinou a brasileira com um tiro após uma discussão em 15 de fevereiro, e teria esquartejado, carbonizado e enterrado os restos mortais em diferentes locais para eliminar qualquer ligação sua com o crime.

“O suspeito depois voltou ao local do crime e queimou o corpo da vítima na tentativa de destruir qualquer evidência que o ligasse ao assassinato. Após queimar o corpo, o agressor pegou os restos carbonizados da vítima e os espalhou em vários locais, inclusive enterrando-os em várias áreas”, diz um comunicado do xerife do condado de Brevard, Wayne Ivey.

Após o desaparecimento, a polícia começou a monitorar Daniel, e flagrou o homem se livrando de provas do crime na última quinta-feira (9).

“Enquanto os [investigadores] vigiavam o suspeito para determinar se ele estava enterrando o corpo, e ele realmente estava, pelo que nossa investigação nos mostrou neste momento, ele realmente queimou o corpo em um esforço para destruir qualquer evidência possível”, explicou o xerife.

O homem foi preso e responderá pelos crimes de assassinato em segundo grau, adulteração de provas e mutilação de cadáver.

