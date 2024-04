Criança é morta a tiros após escola ser atacada por adolescente de 12 anos

Um ataque a tiros deixou uma criança morta e duas gravemente feridas na cidade finlandesa de Vantaa, um subúrbio da capital, Helsinque, nesta terça-feira (2). As informações são da polícia local.

As crianças atingidas foram levadas a um hospital da região, disse um porta-voz da polícia à Reuters. Uma delas, porém, teria morrido imediatamente.

Um menor suspeito de abrir fogo e balear os adolescentes foi detido após fugir do local, detalhou a polícia. As vítimas e o menino detido têm 12 anos. A detenção do suspeito e da arma ocorreu no subúrbio de Siltamaki, cerca de 3 km distante da escola Viertola.

Ao comentar o ataque, o primeiro-ministro da Finlândia, Petteri Orpo, disse que o episódio "nos choca profundamente", em paticular pela idade dos envolvidos. Ele afirmou também que a motivação do ataque ainda não é conhecida pelas autoridades.

A instituição de ensino onde ocorreu o ataque tem cerca de 800 alunos, do primeiro ao nono ano, e uma equipe de cerca de 90 pessoas.

