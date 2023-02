Diretor de balé é suspenso após esfregar fezes de cachorro em jornalista

Marco Goecke, coreógrafo e diretor de balé da Ópera de Hannover (ALE), acabou suspenso da companhia após esfregar fezes de cachorro no rosto da jornalista Wiebke Hüster, crítica de dança do jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung, na estreia de um espetáculo.

“Durante o intervalo, o diretor de balé de Hanover, Marco Goecke, primeiro agrediu verbalmente e depois fisicamente a nossa crítica de dança, Wiebke Hüster”, disse o jornal em nota.

Após críticas feitas pela jornalista, o diretor ameaçou proibir sua entrada e depois a acusou de ser responsável pelos cancelamentos de ingressos na temporada”.

Após as discussões e abusos verbais, Goecke tomou ações mais drásticas, e “pegou um saco cheio de excremento animal e passou o conteúdo no rosto de nossa crítica”.

À AFP, um porta-voz da polícia informou que a jornalista registrou boletim de ocorrência.

Em comunicado em suas redes sociais, a Ópera de Hanover pediu desculpas à jornalista e anunciou que “suspendeu imediatamente” o diretor de suas funções, além de ter “proibido o acesso” dele “para proteger o balé e o teatro de qualquer dano posterior”.

Além disso, ele foi obrigado a “pedir desculpas completas nos próximos dias”, afirma a nota.

