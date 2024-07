Duas crianças são assassinadas em atentado na Inglaterra

Duas crianças morreram durante atentado em Southport, cidade localizada a cerca de 30 km de Liverpool, na Inglaterra, na manhã desta segunda-feira (29).

Segundo a imprensa local, um homem teria invadido uma propriedade residencial onde as crianças tinham aula de dança com músicas da cantora Taylor Swift, por volta das 11h50, no horário local. O comissário de polícia, Emily Spurrell, confirmou a prisão do suspeito.

A chefe de polícia, Serena Kennedy, confirmou a morte das duas crianças e disse que os óbitos foram resultado de um “ataque feroz”. Ela afirmou que foram nove pessoas feridas, sendo que seis estão em estado grave. Ela ainda acrescentou que dois adultos também estão em estado crítico e que todos os ferimentos foram resultados de facadas.

A motivação do ataque ainda não foi esclarecida e nesse momento, a investigação ainda está focada nos elementos básicos.

