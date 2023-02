Em meio a crise, Peru estabelece estado de emergência por 60 dias

Com o aumento de protestos contra a presidente peruana Dina Boluarte, que já atingem até a cidade de Lima, capital do país, o governo ampliou diversas medidas restritivas e decretou, por 60 dias, estado de emergência em sete regiões do país.

No total, mais de 60 pessoas morreram durante as mobilizações contra o governo, que começaram após o ex-presidente do pais, Pedro Castillo, ser destituído do cargo e preso após tentar dissolver o Congresso e instituir estado de exceção.

A crise se estendeu ao ponto que sítios arqueológicos históricos, como Machu Pichu, foram fechados ao turismo, em uma tentativa de evitar com que os manifestantes danificassem os locais históricos.

No último sábado (4), um protesto de larga escala ocorreu na capital peruana, resultando em confrontos com a polícia e prisões. Os manifestantes exigem a renúncia de Boluarte e a realização de novas eleições.

