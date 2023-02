Estados Unidos derrubam 'OVNI' suspeito no Alasca

As Forças Armadas dos Estados Unidos derrubaram um objeto não identificado que sobrevoava o estado do Alasca nesta sexta-feira (10). Segundo autoridades dos EUA, a ação ocorreu por ordem do presidente Joe Biden. O porta-voz do governo dos EUA confirmou a ação.

O anúncio marca a segunda vez que caças americanos derrubaram um objeto voando sobre o espaço aéreo dos EUA em pouco menos de uma semana, após a decisão de Biden de abater um balão chinês suspeito de espionagem na costa da Carolina do Sul no último sábado.

Desta vez, o presidente tomou medidas mais decisivas para derrubar rapidamente o objeto no Alasca, mas questões importantes sobre a origem do objeto e sua funcionalidade permanecem sem resposta.

Depois que o objeto foi detectado pela primeira vez na quinta-feira (9), caças F-35 foram enviados para investigá-lo, de acordo com um funcionário dos EUA. O objeto, disse o coordenador do Conselho de Segurança Nacional para comunicações estratégicas, John Kirby, durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca, estava voando a uma altitude de 12 quilômetros e “representava uma ameaça razoável à segurança de voos civis”.

Os caças foram investigar o objeto novamente na manhã de sexta-feira. Ambas as aproximações renderam informações “limitadas”, disse Kirby aos repórteres.

“Alguns caças voaram ao redor do objeto antes da ordem de derrubá-lo, e a avaliação dos pilotos foi de que não havia tripulação”, acrescentou Kirby.

O objeto foi derrubado por aviões de caça atribuídos ao Comando Norte dos EUA. E autoridades dos EUA disseram que o objeto foi derrubado sobre as águas congeladas do Oceano Ártico, perto da fronteira canadense, a cerca de 16 quilômetros da costa norte do Alasca. Os EUA esperam recuperar os destroços.

