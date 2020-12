Estados Unidos inicia campanha de vacinação com Pfizer contra a Covid-19

As primeiras remessas da vacina Pfizer começam a ser despachadas neste domingo (13), para a campanha de vacinação contra a Covid-19 nos Estados Unidos.



Os trbalhadores em uma fábrica da Pfizer Inc. em Michigan despacharam as primeiras remessas de vacina contra a covid-19 a partir das 6h30 (horário local).



O momento tão aguardado chega quando as infecções e mortes por covid-19 estão aumentando nos Estados Unidos.



O governo norte-americano planeja liberar as primeiras 2,9 milhões de doses para 64 principais estados, territórios e cidades, bem como cinco agências federais.



Embora estejam coordenados os esforços de distribuição, os estados têm a decisão final sobre quem receberá as primeiras vacinas. O governo federal está despachando as primeiras remessas para mais de 600 pontos.



Reguladores dos EUA autorizaram na sexta-feira o uso da vacina da Pfizer e de seu parceiro BioNTech, e agentes de segurança federais acompanharão as remessas fortemente protegidas da fábrica até o destino final.



"Passamos meses traçando estratégias com as autoridades da Operação Warp Speed e nossos clientes de saúde sobre uma logística de vacinas eficiente e agora é a hora de colocar o plano em ação", disse Wes Wheeler, presidente da UPS Healthcare, no sábado.



Os pacotes refrigerados de gelo seco da Pfizer podem conter até 4.875 doses, e a primeira etapa da viagem será de Kalamazoo para aviões próximos.



Os trabalhadores carregarão a vacina - que deve ser mantida em temperaturas muito frias - no avião que os levará aos centros de carga aérea United Parcel Service ou FedEx em Louisville, Kentucky e Memphis, Tennessee, respectivamente.



De lá, eles serão transportados de caminhão ou avião até instalações próximas aos 145 locais norte-americanos.

Deixe seu Comentário

Leia Também