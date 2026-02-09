Menu
Internacional

Estudante é baleado durante ataque a tiros em escola nos EUA

A vítima foi atingido no estômago em escola de ensino médio em Rockville; um suspeito está sob custódia

09 fevereiro 2026 - 17h41Brenda Assis

Um estudante foi baleado dentro da Thomas S. Wootton High School, em Rockville, no estado de Maryland, nos Estados Unidos, na tarde desta segunda-feira (9), segundo informou a polícia do condado de Montgomery.

Uma pessoa está sob custódia em conexão com o tiroteio, mas as autoridades ainda não confirmaram se ela é a autora dos disparos.

Conforme a polícia, agentes foram acionados por volta das 14h15 (horário local) e enviados imediatamente ao local.

As Escolas Públicas do Condado de Montgomery (MCPS) confirmaram que o campus entrou em lockdown como medida de segurança. Rockville fica a cerca de 32 quilômetros ao norte de Washington, D.C.

Fontes policiais informaram à imprensa internacional que a vítima é um estudante que foi baleado no estômago.

Até a última atualização, não haviam sido divulgados detalhes sobre o estado de saúde do aluno nem sua identidade.

Em nota, a polícia afirmou que continua investigando o caso e trabalha para definir um local seguro para o reencontro entre pais e alunos após a liberação da escola. As autoridades também não informaram se houve outras vítimas nem o que teria motivado o ataque.

