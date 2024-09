EUA anunciam novo pacote de ajuda de US$ 7,9 Bilhões para a Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou um novo pacote de ajuda financeira para a Ucrânia, no total de US$ 7,9 bilhões, equivalente a R$ 43 bilhões na cotação atual.

A quantia, US$ 5,5 bilhões vêm do fundo da Autoridade de Retirada Presidencial, e US$ 2,4 bilhões são da Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia, do Pentágono.

Além disso, o governo dos EUA decidiu enviar aos ucranianos munições de longo alcance, drones, mísseis e uma bateria adicional de defesa aérea do sistema Patriot.

O Pentágono ainda foi instruído por Biden a expandir o treinamento de 18 pilotos ucranianos nos caças americanos F-16.

A decisão foi divulgada pela Casa Branca nesta quinta-feira (26). Até o momento, os EUA são o maior financiador da Ucrânia na guerra contra a Rússia.

Dados do Instituto Kiel apontam que a administração Biden já doou US$ 75,1 bilhões ao governo de Volodymyr Zelensky. Deste valor, mais de US$ 51 bilhões foram em ajuda militar, US$ 20,9 bi em apoio financeiro e US$ 2,6 foram destinados à área humanitária.

