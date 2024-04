EUA pede cautela a Israel no confronto contra Irã

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou nesta segunda-feira (15), que os as autoridades do país norte-americano passaram as últimas 36 horas pensando em uma resposta diplomática para tentar evitar a escalada após o ataque do Irã contra Israel, no último sábado (13).

De acordo com a CNN, Blinken fez um apelo para que Israel tenha moderação na resposta ao Irã. E revelou estar em contato com autoridades da região e que continuará conversando com elas nos próximos dias.

“Não buscamos uma escalada, mas continuaremos a apoiar a defesa de Israel e a proteger nosso pessoal na região”, disse Blinken. Vale ressaltar, que o Irã afirmou que estava revidando os ataques de autoria de Israel.

Diante do caso, o presidente Joe Biden disse ao primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que os EUA não participarão em movimentos ofensivos contra o Irã.

