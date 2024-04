Morre O.J. Simpson, ex-atleta acusado de matar esposa nos anos 90

O ex-jogador de futebol americano, O.J. Simpson, morreu ontem (10) aos 76 anos. Ele foi julgado e absolvido pelo assassinato de sua ex-mulher, nos anos 90. O anuncio do falecimento foi feito pela família dele. Em fevereiro deste ano, O.J. foi diagnosticado com câncer de próstata, que foi a causa da morte.

Simpson foi réu do chamado "julgamento do século", após ter sido acusado de assassinar sua ex-mulher, Nicole Brown Simpson, e um amigo dela, Ronald Goldman, em 1994. O caso durou 11 meses, e terminou com a absolvição do ex-jogador em todas as acusações.

O julgamento de Simpson motivou produções audiovisuais que venceram grandes prêmios, como a série "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story", de 2016, que retrata o caso e ganhou nove prêmios Emmy. Já o documentário "O.J.: Made in America" levou o Oscar melhor documentário em 2017.

Ele voltou para a mira policial 12 anos depois, quando foi preso em 2007 por ter ajudado a roubar objetos esportivos. O ex-atleta foi acusado de uma série de crimes, como sequestro e assalto à mão armada. Simpson foi solto em liberdade condicional em 2017.

Na carreira esportiva, Simpson quebrou recordes no futebol americano nos anos 70. Depois de fazer carreira como jogador do San Francisco 49ers e do Buffalo Bills, ele seguiu como ator, comentarista de esportes, e garoto-propaganda.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também