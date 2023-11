Ex-policial condenado pela morte de George Floyd é esfaqueado na prisão

A Associated Press (AP), divulgou que o ex-policial Derek Chauvin, condenado pelo assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, foi esfaqueado na prisão nesta sexta-feira (24), e está em estado grave.

Chauvin trabalhava como policial em Mineápolis e foi condenado a 22 anos e meio de prisão por ter asfixiado Floyd, um homem negro, em maio de 2020.

De acordo com a AP, Derek Chauvin foi esfaqueado por um outro detento dentro de uma prisão federal do estado do Arizona que tem sido alvos de críticas recentes por falhas na segurança e falta de pessoal.



A agência federal dos Estados Unidos responsável pela administração das prisões afirmou que os funcionários contiveram o incidente e realizaram "medidas para salvar vidas". Chauvin foi levado ao hospital. Outros detalhes não foram fornecidos e as visitas à prisão onde o incidente aconteceu foram suspensas.

Processo

Na semana passada, a Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou um recurso contra a condenação de Chauvin por homicídio. Paralelamente, a defesa dele tenta provar que novas evidências indicam que ele não causou a morte de Floyd.

O ex-policial foi gravado pressionando o joelho contra o pescoço de Floyd em uma rua, em frente a uma loja de conveniência. Outros três policiais que estavam no local também receberam condenações, com penas menores.

