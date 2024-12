Explosão em prédio na Holanda deixa feridos e 20 desaparecidos

Parte de um prédio residencial, localizado em um bairro da cidade de Haia, na Holanda, explodiu, na manhã deste sábado (7).

Segundo informações da polícia local no X, a explosão aconteceu por volta das 6h no horário local (1h no horário de Mato Grosso do Sul).

O Corpo de Bombeiros chegou ao prédio onde identificou entre cinco e sete apartamentos destruídos pela explosão.

A ocorrido deixou quatro feridos, que foram levados ao hospital, incluindo uma criança. Outras 20 pessoas são procuradas sob os escombros.

A polícia divulgou um número na internet para que parentes ou amigos possam se informar sobre os desaparecidos: 088 0908 000.

A polícia procura um motorista que fugiu em alta velocidade logo após o ocorrido. A hipótese de ter sido uma explosão de gás também é cogitada.

