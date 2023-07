Fã ou Hater? Mulher é presa por invadir propriedade de Taylor Swift

Uma mulher foi presa por, supostamente, invadir uma propriedade de Taylor Swift em Rhode Island, nos Estados Unidos. A polícia local foi acionada na tarde de segunda-feira (3) e imagens divulgadas pelo TMZ mostram ela sendo algemada próximo a um portão e após uma placa de “não ultrapasse”.

De acordo com documentos obtidos pelo tablóide, a mulher se chama Kimberly Meyer e tem 54 anos. Ela foi detida sob acusação de contravenção de invasão de propriedade, mas foi liberada e deve voltar ao tribunal em 14 de julho.

O chefe do Departamento de Polícia de Westerly, Paul Gingerella, afirmou que a mulher foi avisada para se afastar dos portões da casa de Taylor Swift. Testemunhas da prisão afirmaram que um segurança da artista teria pedido para que ela saísse do local.

Não se sabe ao certo se a estrela do pop estava na casa no momento da prisão, mas fontes do TMZ afirmaram que ela passou o fim de semana e o feriado de 4 de julho no local.

