FBI afirma que suspeito de ataque com 10 mortes nos EUA agiu sozinho

Saiba Mais Internacional FBI investiga atropelamento mortal em Nova Orleans como ato de terrorismo

O FBI revelou, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (2), que o ataque em Nova Orleans, nos Estados Unidos, na madrugada de quarta-feira (1º), que resultou na morte de pelo menos 14 pessoas e deixou 35 feridos, foi praticado por uma única pessoa, identificada como Shamsud-Din Jabbar, de 42 anos.

O suspeito, cidadão americano e residente no Texas, foi morto pelas autoridades policiais após o ataque.

De acordo com as autoridades, Jabbar estava usando armadura corporal e dirigia um caminhão alugado com uma bandeira preta, cuja afiliação ainda não foi esclarecida.

Contudo, o FBI confirmou que o suspeito havia se declarado nas redes sociais como afiliado ao Estado Islâmico, sendo descrito como “100% inspirado pelo ISIS”. Essa afiliação foi reforçada por Christopher Raia, oficial antiterrorismo do FBI, que afirmou que a agência já investigava o interesse de Jabbar pelo grupo extremista.

Imagens de vigilância mostraram o momento em que Jabbar colocou dois dispositivos explosivos no local do ataque, além de ter executado o ataque armado. Raia também confirmou que o suspeito havia servido no exército dos Estados Unidos e que a agência continua coletando informações.

A polícia pediu que qualquer pessoa que tenha sido testemunha do ocorrido no French Quarter de Nova Orleans durante a véspera e o início do dia de Ano Novo se apresente.

O ataque, que abalou a cidade, continua sendo investigado pelas autoridades, com um foco particular na afiliação de Jabbar ao Estado Islâmico e nas circunstâncias que levaram à tragédia.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Internacional FBI investiga atropelamento mortal em Nova Orleans como ato de terrorismo

Deixe seu Comentário

Leia Também