FBI investiga atropelamento mortal em Nova Orleans como ato de terrorismo

Na manhã desta quarta-feira (1º), um atropelamento ocorrido nas ruas Canal e Bourbon Street, em Nova Orleans, nos Estados Unidos, deixou pelo menos 10 mortos e 30 feridos. O incidente aconteceu enquanto moradores e turistas celebravam a véspera de Ano Novo.

O FBI anunciou que está tratando o caso como um "ato de terrorismo". De acordo com o ele, um indivíduo dirigiu um veículo contra uma multidão e, após o atropelamento, entrou em confronto com a polícia local, sendo fatalmente atingido.

A prefeita de Nova Orleans, entretanto, já havia classificado o ocorrido como um "ataque terrorista" antes da confirmação da investigação federal.

A maioria das vítimas era de moradores locais, com cerca de 30 pessoas feridas sendo encaminhadas a hospitais da região. A líder do Departamento de Polícia de Nova Orleans, Anne Kirkpatrick, afirmou que o atropelamento não foi acidental, e que o motorista estava dirigindo em alta velocidade, atirando contra policiais durante a abordagem.

Dois oficiais foram atingidos, mas estão em condições estáveis. No momento do ataque, a área estava repleta de pessoas que assistiam a um concerto ao ar livre e aguardavam a contagem regressiva para o Ano Novo. A segurança na região já havia sido reforçada pela polícia, dada a grande quantidade de turistas presentes para as festividades de Ano Novo e o Sugar Bowl, jogo de futebol americano universitário.

A polícia federal e local estão investigando o veículo envolvido no atropelamento e verificando a possibilidade de explosivos improvisados no local. A população foi orientada a evitar a Bourbon Street enquanto a cena do crime é investigada.

Ainda não se sabe qual foi a motivação do ataque, mas acredita-se que o autor do ato esteja morto.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também