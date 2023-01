Fiéis lotam Basílica de São Pedro para acompanhar velório de Bento XVI

Desde as primeiras horas desta segunda-feira (2), a Basílica de São Pedro recebe fiéis que formam longas filas para acompanhar o velório do papa emérito Bento XVI, que começou hoje e prossegue até a quarta-feira (4). O funeral está marcado para a quinta-feira, dia 5 de janeiro.

Conforme o site Metrópoles, serão 10 horas de exposição de Joseph Ratzinger nesta segunda, mais 12 horas na terça e na quarta-feira. Na quinta, o funeral “solene, mas sóbrio”, nas palavras oficiais do Vaticano, será presidido pelo papa Francisco.

Segundo as autoridades, cerca de 25 mil pessoas vão passar diante do corpo de Bento XVI somente hoje.

Joseph Ratzinger morreu no dia 31 de dezembro de 2022, aos 95 anos de idade, no mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano. Bento XVI estava em estado grave. O papa Francisco, atual chefe da Igreja Católica, fez, durante a semana, pedidos de orações aos fiéis para o seu antecessor.

No domingo (1º/1), o Vaticano divulgou as primeiras fotos do corpo do papa emérito Bento XVI. Nas imagens, Bento aparece vestido de vermelho e dourado sobre um catafalco, no mosteiro Mater Ecclesie, onde viveu nos últimos anos.

