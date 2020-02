França confirma primeira morte por coronavírus na Europa

Sarah Chaves, com informações do G1

A ministra da Saúde da França, AgnéS Buzyn anunciou neste sábado (15), a primeira morte por coronavírus (Covid-19) fora da Ásia, sendo a primeira também na Europa.

A vítima foi um turista chinês de 80 anos natural da província de Hubei, o epicentro da epidemia que chegou à França em 16 de janeiro e foi internado no Hospital Bichat, na capital francesa, em 25 de janeiro.

Esta é a quarta morte reportada fora da China continental e a primeira na Europa. As outras mortes ocorreram uma em Hong Kong, um nas Filipinas e um no Japão e, hoje, na França.

China

A China anunciou hoje (15) a morte de 143 pessoas nas últimas 24 horas no país devido ao coronavírus Codiv-19, elevando para 1.523 o número de vítimas mortais da epidemia na China continental. De acordo com a Comissão Nacional de Saúde, o número de infetados no interior da China (que exclui Macau e Hong Kong) cresceu 2.641, para 66.492.

No mesmo período em análise, 1.373 pessoas receberam alta hospitalar.

O coronavírus Covid-19 provocou até agora 1.527 mortos e infetou cerca de 65 mil pessoas a nível mundial. A maioria dos casos ocorreu na China, onde a epidemia foi detectada no final do ano.

Além de 1.523 mortos na China continental, registra um morto na região chinesa de

Deixe seu Comentário

Leia Também