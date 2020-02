Sede das Olimpíadas de 2020, Japão confirma 1ª morte por coronavírus

Sarah Chaves, com informações do G1

O ministro da Saúde do Japão, Katsunobu Kato, confirmou durante entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (13), a primeira morte por Coronavírus, ou Covid-19 no país. A vítima foi uma mulher de cerca de 80 anos, moradora da região metropolitana de Tóquio.

Katsunobu disse ainda que "ainda não está clara" a relação da morte da idosa com o coronavírus, mas informou que o teste para identificar a infecção deu positivo para Covid-19. A pasta disse ainda que não dará mais detalhes sobre a paciente.

Fora da China, esta foi a segunda morte por complicações respiratória provocadas pelo novo coronavírus, a primeira aconteceu na semana passada nas Filipinas.

O número de casos confirmados da doença subiu para 59,8 mil, na China, de acordo com o balanço mais recente. No levantamento anterior, de quarta-feira (14), eram 44,7 mil casos – foi um aumento de 33,87%. Ao todo, 1.368 pessoas morreram por Covid-19, incluindo um caso no território semiautônomo de Hong Kong.

O crescimento no número de registros está ligado à mudança na metodologia: agora, são aceitos relatórios clínicos dos sintomas para enquadrar o paciente como caso suspeito. Antes, era necessário esperar a confirmação de um exame laboratorial. A mudança ocorre em meio à decisão do governo chinês de trocar autoridades da área de saúde devido a falhas na resposta ao surto.

A capital japonesa será a sede das Olimpíadas de 2020, que começam em 24 de julho. Na semana passada, o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, garantiu ao Parlamento que não haverá alterações no calendário das competições por conta da epidemia de coronavírus.

