Número de mortos por coronavírus aumenta para 1.113

Jônathas Padilha, com informações da Agência Brasil

A Comissão Nacional de Saúde da China informou nesta quarta-feira (12) que o número de mortos na China continental vítimas do novo coronavírus aumentou para 1.113. Segundo autoridades de saúde de Pequim, capital do país, o total de mortos nas últimas 24 horas é de 97.

Desde o início do surto do novo vírus, sem contar com os que já morreram pelo coronavírus, a quantidade total de casos confirmados é de 44.653, dessa quantia, 2.015 foram confirmados nas últimas 24 horas em território continental chinês.

As autoridades locais também informaram que mais de 450 mil pacientes foram acompanhados por terem tido contato próximo com os infectados, dos quais 185 mil ainda estão sob observação.

Os números ultrapassam o da Síndrome Respiratória Aguda Grave que entre 2002 e 2003 matou 774 pessoas em todo o mundo. A maioria delas, na China, que permanece com a taxa de mortalidade inferior.

O coronavírus provocou um morto em Hong Kong e outro nas Filipinas. O vírus também afeta também o território de Macau, com nove casos, e mais de vinte outros países do sudeste asiático, onde os casos de contágio superam os 350.

Com os casos se agravando, foi marcada uma reunião de urgência de ministros da saúde dos países da União Europeia para essa quinta-feira (13), em Bruxelas, Bélgica.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) enviou uma equipe de especialistas para a China para acompanhar a evolução dos últimos casos.

Deixe seu Comentário

Leia Também