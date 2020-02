Vítimas de coronavírus aumentam para 1.016 mil após outras 108 mortes

Sarah Chaves, com informações da Agência Brasil

Na China, o número de mortes causadas pelo Novo Coronavírus sobe para 1.016 pessoas, segundo a informação divulgada na segunda-feira (10), pela Comissão de Saúde do país, que informou a morte de mais 108 pessoas.

Alguns casos de morte foram registrados fora de Hubei, a província mais afetada, incluindo as cidades de Pequim e Tianjin. Foi a primeira vez que o número de mortes ultrapassou 100 em um único dia.

Autoridades sanitárias chinesas também disseram que 2.478 pessoas foram confirmadas com a infecção, aumentando o total de pacientes no país para 42.638.

O Comitê do Partido Comunista em Hubei anunciou nesta terça-feira, que as duas principais autoridades sanitárias da província haviam sido demitidas. Nenhum motivo foi dado, mas acredita-se que elas tenham sido responsabilizadas pela propagação do vírus.

Já autoridades municipais de Wuhan, na província de Hubei, disseram ter proibido que pessoas com febre busquem tratamento em instituições médicas fora dos distritos em que vivem.

A infecção foi confirmada em mais de 1,5 mil pessoas em Wuhan, somente nessa segunda-feira. A cidade trabalha para prevenir o alastramento do vírus por meio da restrição de circulação de pessoas.

