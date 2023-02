G7 decide que irá punir países que ajudarem a Rússia em guerra contra a Ucrânia

Os países membros do G7, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, decidiram nesta sexta-feira (24) adotar medidas contra países que estiverem ajudando a Rússia no contexto da guerra na Ucrânia.

"Pedimos a terceiros países e a todos os atores internacionais que procuram fugir ou minar nossas medidas para que parem de fornecer apoio material à guerra da Rússia ou enfrentarão duras sanções", declarou o grupo em um comunicado após uma reunião virtual.

Durante a reunião, o grupo alertou que "qualquer país que pretenda armar a Rússia contra a Ucrânia ou ajudar o presidente Vladimir Putin a driblar as sanções ocidentais sofrerá consequências gravíssimas", além de destacar que irá intensificar "o apoio diplomático, econômico e militar à Ucrânia e aumentar os custos para a Rússia e para todos aqueles que apoiam seu esforço de guerra".

Nenhum país foi citado diretamente pelo comunicado, mas nações como Irã e a Coreia do Norte, que forneceram armamento para a guerra de Putin, poderão sofrer consequências pelos seus atos.

