Gêmeas siamesas nascem com duas pernas e quatro braços desafiando médicos

Uma mulher deu à luz duas filhas gêmeas siamesas que compartilham o mesmo estômago e a maioria dos órgãos vitais. Os bebês, que nasceram na segunda-feira (5), têm apenas duas pernas e quatro braços.

De acordo com o jornal Daily Star, a mãe Shaheen Begum, de 25 anos, de Shahjahanpur, na Índia, não sabia que estava grávida de gêmeos siameses até dar à luz. A equipe médica também foi surpreendida.

“O ultrassom mostrou que os bebês estavam unidos, mas quando saíram, eram gêmeos siameses”, contou o médico Gaurav Mishra. “Nós ressuscitamos as bebês, mas as encaminhamos a um hospital avançado para analisar as condições e o futuro delas. Elas são extremamente raras”, afirmou.

O marido de Shaheen , Mohammed Yaseen, de 27 anos, explicou que por conta da queda de renda causada pela pandemia, ele não tinha condições de levar a esposa para exames médicos regulares e ultrassom. O casal já tem uma filha de cinco anos. Yaseen está chocado com o nascimento das raras gêmeas e espera uma possível cirurgia para separá-las.

Gêmeos siameses se desenvolvem a partir de um único óvulo fertilizado e, portanto, são sempre idênticos e do mesmo sexo. Conforme os médicos, a taxa de sobrevivência geral de gêmeos siameses é entre 5% e 25%. Historicamente, as irmãs têm uma chance melhor de sobrevivência do que gêmeos do sexo masculino.

