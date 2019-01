Gleisi vai a Venezuela representar o PT na posse de Maduro

Saiba Mais Brasil Maduro não foi convidado para posse de Bolsonaro

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, anunciou que estará em Caracas, nesta quinta-feira (10), para a posse de Nicolas Maduro. O novo mandato do presidente venezuelano não é reconhecido pela Assembleia Nacional e é contestado pelo governo brasileiro e por mais 12 países incluindo Estados Unidos.

"O Partido dos Trabalhadores (PT) rechaça o intervencionismo e a posição agressiva do atual governo brasileiro contra o país", diz uma nota publicada no site do partido na tarde da quarta-feira e assinada por Gleisi. A nota postula vários argumentos para o comparecimento da presidente do partido na posse de Maduro, tal como a discordância do PT em relação às sanções impostas à Venezuela por parte dos Estados Unidos.

"Para deixar claro que não concordamos com a política intervencionista e golpista incentivada pelos Estados Unidos, com a adesão do atual governo brasileiro e outros governos reacionários. Bloqueios, sanções e manobras de sabotagem ferem o direito internacional, levando o povo venezuelano a sofrimentos brutais.", diz um dos tópicos do texto explicando o porquê da presença do PT na posse.

O partido ainda reitera que reconhece a eleição de Maduro por meio do voto popular. O pleito foi contestado pela comunidade internacional, pela oposição venezuelana e por parte da população do país, que não veem legitimidade na reeleição de Maduro.

Além de Hoffmann, chefes de Estado e representantes de países estarão presentes na posse do presidente venezuelano. Entre eles o mandatário boliviano, Evo Morales, que também compareceu à posse do presidente Jair Bolsonaro (PSL). Além de Morales, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, e Daniel Ortega, presidente da Nicarágua, estarão na posse. O ministro da Agricultura da China, Han Changfu, e o vice-presidente da Turquia, Fuat Oktay, representarão seus países.

Maduro destituiu o Parlamento de maioria opositora eleito em 2015 (mas que nunca conseguiu efetivamente legislar) e convocou uma Assembleia Constituinte. Com maioria chavista, a Constituinte adiantou as eleições presidenciais, realizadas em maio. Maduro foi reeleito para um novo mandato de seis anos, e o chavismo, que controla o país desde 1999, ganhou sobrevida.

Ele saiu vitorioso nas urnas em um pleito em que as muitas lideranças da oposição foram impedidas de concorrer --os que não estão presos ou exilados foram proibidos de disputar qualquer cargo. Segundo os números oficiais, Maduro teve 67,8% dos votos, contra 20,93% do opositor Henri Falcón. Mas, dos 20,5 milhões de eleitores registrados para votar em maio do ano passado, 54% não compareceram --o maior índice de abstenção na história eleitoral da Venezuela. Observadores internacionais independentes foram vetados de participar das apurações. É por causa de todas estas manobras que a comunidade internacional considera que o mandato que Maduro assume nesta quinta é ilegítimo.

O Grupo de Lima, que reúne países do continente americano, afirmou que não reconhecerá o mandato do venezuelano. Fazem parte desse bloco Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Guiana, Honduras, Panamá, Paraguai, Peru e Santa Lúcia. O México é integrante, mas não assinou o documento que considera ilegítimo o mandato de Maduro, mantendo-se neutro.

A União Europeia e os EUA também defendem a realização de novas eleições no país, de modo democrático.

