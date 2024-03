Gol e Latam suspendem voos para a Argentina por conta de greve

As companhias aéreas Gol e Latam cancelaram seus voos para a Argentina nesta quarta-feira (28) devido à greve dos trabalhadores aeroportuários do país. Segundo as empresas, passageiros afetados poderão remarcar suas viagens para outras datas, sem custos adicionais.

Os trabalhadores da empresa Intercargo, responsáveis pela infraestrutura de aeroportos argentinos, entraram em greve nesta quarta-feira por conta de motivos salariais. De acordo com a Associação do Pessoal Aeronáutico (APA), que representa uma das categorias em greve, a defasagem salarial estaria em cerca de 70% enquanto as empresas oferecem um reajuste de apenas 12%.

Segundo a Gol, voos com destinos para os aeroportos de Buenos Aires, Córdoba e Rosário foram cancelados. A companhia aérea ainda aponta que quem adquiriu bilhetes por meio de agências de viagem devem procurar tais empresas imediatamente.

“Todos os clientes terão seus voos remarcados para outras datas e poderão realizar a alteração sem custos, de acordo com a vontade de cada passageiro. Clientes com bilhetes marcados para esta data estão recebendo comunicação por e-mail e SMS, de acordo com os dados informados no ato da compra, já podendo realizar a autogestão de seus bilhetes nos canais digitais da GOL”, informou a empresa.

A Latam informou que esse cancelamento em seus voos foi necessário devido os serviços realizados pelos trabalhadores em greve, como “transferência de passageiros e suas bagagens das estações das companhias aéreas para as aeronaves e vice-versa, entre outras tarefas”.

Passageiros poderão reagendar suas viagens para até um ano depois do primeiro voo, “respeitando a origem e o destino do itinerário”.

