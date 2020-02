Governo da Turquia confirma 3 mortes em acidente de avião

Marya Eduarda Lobo, com informações do R7

O governo da Turquia confirmou que pelo menos três pessoas que estavam a bordo do avião que se acidentou ao aterrissar no aeroporto Sabiha Gokçen, em Istambul, morreram em decorrência dos ferimentos na quarta-feira (5). As informações são da agenda de noticias turca Anadolu.

A aeronave se partiu em três pedaços logo após pousar, derrapar pela pista e despencar por uma ribanceira. O Boeing 737-800 levava 183 pessoas a bordo. Além das três vítimas fatais, 179 pessoas ficaram feridas.

De acordo com relatos, o avião derrapou por cerca de 60 metros na pista, soltando chamas que indicam que ele poderia ter perdido um dos trens de pouso. Ao chegar à cabeceira, caiu por um barranco de quase 40 metros.

O avião havia decolado de Esmirna, na província de Izmir, a cerca de 480km ao sul de Istambul.

