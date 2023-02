Gripe aviária: Uruguai confirma o primeiro caso

A gripe aviária avança pela América do Sul. Nesta semana, o Uruguai confirmou o primeiro caso da doença. O vírus foi identificado em um cisne de pescoço negro nas proximidades da Lagoa Garzón, no litoral sul uruguaio.

A notícia sobre a chegada da influenza aviária foi registrada, primeiramente, pelo site local Todo El Campo, que se limitou a informar que o caso havia sido identificado em “uma ave silvestre”. Posteriormente, o jornal El Observador relatou ter confirmado o caso junto a autoridades locais — além de divulgar a espécie atingida.

Diante da confirmação da doença, o diretor departamental do Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca do Uruguai (MGAP), Alejandro Manovsky, informou que as equipes sanitárias dos departamentos de Maldonado e Rocha irão atuar em conjunto contra a proliferação da doença. A saber, a Lagoa Garzón fica entre as duas regiões.

Avanço da gripe aviária na América do Sul e no mundo -

O Uruguai não é primeiro país sul-americano a enfrentar diretamente a influenza aviária. Desde o fim do ano passado, Bolívia, Chile, Equador, Peru e Venezuela relataram surtos da doença. Além disso, países como Estados Unidos (América do Norte) e França (Europa) também têm sofrido com casos da doença.

Até o momento, o Brasil se vê livre da gripe aviária. Contudo, autoridades estaduais e nacionais têm promovido série de ações preventivas.

Deixe seu Comentário

Leia Também