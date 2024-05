Hamas volta a atacar Tel Aviv com foguetes

Sirenes soaram em Tel Aviv, cidade de Israel, e em partes do centro do país neste domingo (26). De acordo com os militares israelenses, o som marcou a primeira vez que foguetes foram disparados contra o local desde o final de janeiro.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) disseram que oito foguetes foram disparados da região de Rafah, no sul de Gaza, e cruzaram para Israel.

Mas as FDI disseram que “vários projéteis” foram interceptados. Fato testemunhado pelo correspondente da CNN, Jeremy Diamond.

O Hamas assumiu a responsabilidade pelo ataque, dizendo que tinha como alvo Tel Aviv com uma “grande barragem de mísseis” em resposta aos “massacres contra civis”.

