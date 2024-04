Homem põe fogo no próprio corpo em frente à tribunal onde Trump é julgado nos EUA

Um homem, que não teve a identidade revelada até o momento, ateou fogo em seu próprio corpo em frente ao tribunal onde o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está sendo julgado na tarde desta sexta-feira (19), pelo caso de suposto suborno a uma atriz pornô.

Segundo o jornal estadunidense New York Times, o homem estava no Collect Pond Park, em Nova York, em uma área destinada a apoiadores de Trump, quando jogou um líquido inflamável no próprio corpo e ateou fogo.

Um jornalista da CNN, que participava de transmissão ao vivo do lado do tribunal, disse que viu o homem pegando fogo. "Vejo um ser humano totalmente carbonizado”, relatou o profissional.

Uma testemunha afirmou à Reuters que primeiro ouviu o homem jogando panfletos no ar e em seguida o viu se molhar com o líquido inflamável e se incendiar. Ainda segundo a testemunha, o homem ficou em chamas por alguns minutos.

O incidente ocorreu logo após seleção do júri para o julgamento ter sido concluída.

