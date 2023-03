Homem prende celular em drone para pedir socorro apÃ³s ficar preso na neve

Pedro Molina, com informações do Mundo Conectado

Um americano, morador do Condado de Lane, em Oregon, nos Estados Unidos, foi resgatado após ficar preso em um local isolado. O mais inusitado, no entanto, foi a maneira como o homem pediu por socorro: prendeu o seu celular em um drone.

Segundo o xerife do Condado de Lane, o homem tentava atravessar uma estrada remota na Floresta Nacional de Willamette, área que tem avisos sobre o seu perigo durante o inverno, quando seu veículo acabou ficando preso na neve.

O local, por se tratar de uma área relativamente isolada, não tem cobertura para serviços móveis, o que impossibilitou com que ele pedisse socorro no momento de sufoco. Outro fator que dificultou a situação foi o fato da família do homem estar de viagem no momento do incidente, além dele não ter informado ninguém que estaria fazendo o trajeto.

Pensando em como poderia pedir socorro, o homem se lembrou de seu drone, com controle remoto próprio. Ele então amarrou o celular no drone, digitou uma mensagem pedindo socorro e clicou enviar antes de mandar o drone com o seu smartphone para as alturas, na esperança que o aparelho conseguisse sinal e a mensagem fosse enviada.

A mensagem foi enviada e recebida pelo xerife, que junto de uma equipe de busca conseguiram localizar o paradeiro do homem e regatá-lo. Além disso, outro rapaz, que estava preso na neve à dias, também foi resgatado graças a busca ao piloto do drone.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também