Homens armados invadem resort no México e matam 7 pessoas

Homens armados mataram, nesse sábado (15), uma criança e mais seis pessoas após invadirem um resort no estado de Guanajuato, no centro México, de acordo com autoridades locais.

Ainda não se sabe quem são os autores do crime e a motivação do ataque.

O hotel, que se chama La Palma, fica na cidade de Cortazar, ao sul de Guanajuato, uma região que vem sendo cada vez mais atingida pela violência dos cartéis de drogas.

O ataque matou uma criança de sete anos, três homens e três mulheres, detalhou o departamento de segurança de Cortazar. Além disso, uma pessoa ficou gravemente ferida.

"Após o ataque, (os agressores) fugiram, mas não antes de causar danos à loja do resort e levar as câmeras de segurança e o monitor", disse o departamento de segurança de Cortazar, em um comunicado.

Investigações estão sendo feitas.

