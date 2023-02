Idosa contrai doença respiratória grave após tomar banho em banheira de hotel

Pedro Molina, com informações do Metrópoles

A idosa Pamela Farmer, de 75 anos, e sua família estavam de férias na Flórida, vindos do Reino Unido, durante maio de 2022 para descansar e aproveitar tempo livre, no entanto, as férias foram interrompidas após a mulher desenvolver a doença dos legionários.

Ao chegar no hotel, Pamela tomou um banho na hidromassagem de sua suíte, e após alguns dias da hospedagem, começou a tossir, apresentar dificuldade para respirar e hematomas pelo corpo.

Ela então foi levada, ainda na Flórida, até um hospital, onde os médicos diagnosticaram a idosa com a doença dos legionários, uma pneumonia grave causada pela bactéria Legionella pneumophila, transmitida por meio de água contaminada e que afeta principalmente idosos.

Assustados com o diagnóstico, a família interrompeu as férias e retornou ao Reino Unido para que ela continuasse com o tratamento da doença em seu país natal.

Apesar de ter se curado, os pulmões da mulher ficaram gravemente danificados pela bactéria, e nove meses após o ocorrido, a filha da idosa, Lindsay Martin, diz que sua mãe ainda vive com os efeitos da doença, o principal deles, um cansaço extremo.

