Idosa é presa após desligar respirador de colega de quarto

Uma idosa, de 72 anos, foi presa por desligar o respirador de sua colega de quarto, de 79 anos, em um hospital na cidade de Mannheim, na Alemanha, resultando na morte da paciente devido a complicações por conta da falta de oxigênio.

Quando questionada pelas autoridades sobre a motivação para ter tomado tal atitude, ela alegou que o barulho do respirador a incomodava e estava impedindo que ela pudesse dormir durante a noite.

Em um comunicado, o Ministério Público e a polícia local informaram que mulher desligou o equipamento de suporte à vida antes das 21h em uma noite de novembro. “Embora a suspeita tenha sido informada pela equipe do hospital que o suprimento de oxigênio era uma medida vital, ela teria desligado o dispositivo novamente por volta das 21h”, disse a nota divulgada pelas autoridades.

Os médicos tentaram reanimar a paciente, mas devido à falta de oxigênio, ela não resistiu e veio a óbito.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, o filho da idosa de 72 anos afirmou que a mãe “não conseguia fechar os olhos ali porque o aparelho de oxigênio da vizinha de cama fazia um barulho muito alto, como um trator”.

“Ela estava exausta e sob efeito de remédios. Mas não queria machucar a mulher. Foi um ato de desespero”, acrescentou.

Ainda segundo o filho da idosa, sua mãe “não sabe ler nem escrever, ela só entende turco”, e questionou “como ela deveria ter entendido esse anúncio da enfermeira alemã?”.

A idosa foi presa por suspeita de homicídio culposo, e, desde então, o filho está preocupado que sua mãe vá “morrer lá”.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também