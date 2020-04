Implante de silicone salva mulher que foi baleada no peito

Sarah Chaves, com informações do Galileu

Uma canadense, de 30 anos, por pouco não foi morta ao levar um tiro no peito e a bala ficar retida nos implantes de silicone. O caso é um é um dos primeiros do tipo a serem reportados na literatura científica de acordo com o Plastic Surgery Case Studies.

O caso foi divulgado na última quarta-feira (15), e segundo os médicos responsáveis por tratar a paciente, a canadense estava andando na rua quando começou a “sentir calor e dor” no peito esquerdo. Quando olhou para baixo, viu sangue escorrendo da mama esquerda e decidiu ir ao pronto-socorro, onde foi examinada pelos profissionais da saúde.

Os médicos encontraram uma ferida de entrada na mama esquerda e encontraram a bala após uma tomografia computadorizada. O prejétil foi desviado pela prótese de silicone, se alojando na mama direita.

Segundo os especialistas, o impacto foi tão grande que o implante direito da paciente virou de cabeça para baixo. “A prótese de silicone provavelmente foi responsável por desviar a trajetória da bala e salvar a vida da mulher”, escreveram os especialistas no artigo. “Com base na trajetória de entrada da bala, a única fonte de deflexão do projétil foi o implante da mama esquerda. Esse implante cobre o coração e a cavidade intratorácica e, portanto, provavelmente salvou a vida da paciente.”

De acordo Plastic Surgery Case Studies, embora especialistas de outros cantos do mundo já tivessem analisado casos nos quais implantes mamários foram responsáveis por diminuir a velocidade de projéteis, essa foi a primeira vez que uma prótese desviou de fato a trajetória da bala. “Nosso estudo aumenta o conhecimento [nessa área], usando uma tomografia computadorizada para analisar a trajetória da bala em um caso real”, escreveram os autores.

Depois que as próteses e a bala foram removidas em cirurgia, o ferimento foi limpo e ela recebeu antibióticos por precaução. “A história infeliz tem um final feliz, pois a paciente sofreu apenas ferimentos leves e se recuperou completamente”, disse Giancarlo McEvenue, médico que tratou a paciente, em uma publicação em seu Facebook .

A paciente teve apenas a costela direita fraturada e perdeu os implantes mamários, mas nada mais grave aconteceu.

