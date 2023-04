Ingestão de baiacu mata casal de idosos

Ng Chuan Sing e sua esposa Lim Siew Guan, ambos com 80 anos, compraram dois baiacu de um vendedor online dia 25 de março.No mesmo dia, Lim fritou o peixe para o almoço e começou a sentir “dificuldades respiratórias e calafrios”, de acordo com autoridades do estado de Johor, no sul da Malásia.

Uma hora depois de comer a refeição, o marido Ng também começou a apresentar sintomas semelhantes. O casal foi levado às pressas para o hospital e internado na unidade de terapia intensiva, e a idosa foi declarada morta no mesmo dia.

O homem ficou em coma por oito dias antes de morrer. A filha do casal, Ng Ai Lee, deu uma entrevista coletiva no domingo antes do funeral. Ng exigiu responsabilidade pela morte de seus pais e por leis mais rígidas na Malásia, onde pelo menos 30 espécies de baiacu são comumente encontradas nas águas circundantes.

“Os responsáveis por suas mortes devem ser responsabilizados de acordo com a lei e espero que as autoridades acelerem as investigações”, disse Ng.

A lei da Malásia proíbe a venda de alimentos venenosos e nocivos, como carne de baiacu, e a infração acarreta multa de RM10.000 (R$ 11,6 mil) ou pena de prisão de até dois anos.

Comumente chamada de “fugu” – japonês – a carne de baiacu é apreciada como uma iguaria cara, apesar de conter veneno mortal conhecido como tetrodotoxina.

A ingestão pode causar rapidamente formigamento ao redor da boca e tonturas, que podem ser seguidas por convulsões, paralisia respiratória e morte, dizem os especialistas médicos.

O ministério da saúde da Malásia disse que 58 incidentes de envenenamento envolvendo o consumo de baiacu, incluindo 18 mortes, foram relatados no país entre 1985 e 2023.

“O escritório distrital de saúde do estado abriu investigações sob a Lei de Alimentos de 1983… e realizou uma investigação no local para identificar o fornecedor, atacadista e vendedor do baiacu”, disse Ling Tian Soon, chefe do Comitê de Saúde e Unidade de Johor, em comunicado divulgado no domingo.

Ele acrescentou que seu departamento de saúde manterá discussões com a Autoridade de Desenvolvimento de Pesca da Malásia.

