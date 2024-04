Irã acusa Israel de ser o autor de atentado na Síria

Carla Andréa, com CNN

Autoridades iranianas e meios de comunicação afiliados ao Estado, estão culpando Israel pela morte do comandante da Força Quds iraniana, Mohammed Reza Zahedi. Ele foi vítima de um ataque aéreo ao prédio do consulado do país em Damasco, na Síria.

O caso aconteceu nesta segunda-feira (01). O embaixador iraniano, Hossein Akbari, alegou que o edifício foi alvo de seis mísseis de aviões de guerra israelenses F-35.

A mídia estatal iraniana Press TV, publicou imagens do rescaldo da explosão, que mostram danos ao prédio, fogo e fumaça no local.

“Entre cinco e sete pessoas morreram no ataque. Eu estava no meu escritório na embaixada e testemunhei pessoalmente a destruição”, disse Akbari.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros do Irã e da Síria também acusaram Israel de ser o autor do ocorrido. Para o ministro das Relações Exteriores do país atacado, Faisal Mekdad, o suposto atentado é uma grave violação dos regulamentos internacionais, especialmente da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961.

