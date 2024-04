Irã apreende navio ligado a Israel no Estreito de Ormuz

A Guarda Revolucionária do Irã apreendeu, neste sábado (13), no Estreito de Ormuz, um navio de carga ligado a Israel. A apreensão ocorre em meio a escalada de tensões após um ataque israelita ao consulado iraniano na Síria.

Segundo informações da agência de notícias estatal IRNA, a Marinha do Corpo da Guarda Revolucionária do Irã (IRGC) apreendeu o MSC Aries, de bandeira portuguesa e gerida pela Zodiac Maritime, empresa ligada ao empresário israelense Eyal Ofer.

A Mediterranean Shipping Company (MSC) confirmou a apreensão, além de informar que a embarcação tem 25 tripulantes a bordo. O governo de Portugal informou que está em negociações com autoridades iranianas.

A apreensão ocorreu como resposta a um ataque ao consulado do Irã na capital síria, Damasco, que matou sete funcionários, incluindo um alto comandante do IRGC.

