Internacional

IrÃ£ define novo lÃ­der supremo apÃ³s morte de Ali Khamenei

A escolha foi feita pela Assembleia de Peritos, responsÃ¡vel por indicar o principal lÃ­der religioso e polÃ­tico do paÃ­s

08 marÃ§o 2026 - 13h17Sarah Chaves
Foto: EFE/EPA/Abedin TaherkenarehFoto: EFE/EPA/Abedin Taherkenareh  

Após a morte do líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, o órgão responsável por escolher o sucessor no país afirmou já ter definido quem assumirá o posto. A decisão foi tomada pela Assembleia de Peritos, conselho formado por 88 membros encarregado de selecionar o principal líder religioso e político iraniano.

Segundo integrantes da ala linha-dura do regime, a escolha já foi realizada, embora o nome do sucessor ainda não tenha sido divulgado oficialmente.

O aiatolá Ahmad Alam al-Hoda, membro de alto escalão da Assembleia de Peritos, afirmou à agência semioficial Mehr que a votação foi concluída e que o novo líder já foi definido. “As eleições para a liderança foram realizadas e o líder foi nomeado”, declarou.

Al-Hoda também negou rumores de que o conselho ainda não teria chegado a uma decisão, classificando essas informações como “pura mentira”.

De acordo com ele, caberá agora ao Secretariado da Assembleia, liderado pelo aiatolá Hosseini Bushehri, fazer o anúncio oficial do escolhido.

Outro integrante do órgão, o aiatolá Heidari, afirmou à agência semioficial ISNA que a opção considerada “melhor” pela maioria dos membros foi selecionada. Ele ainda mencionou que até mesmo o “Grande Satã” teria citado o nome do escolhido, em referência aos Estados Unidos  (termo frequentemente usado por clérigos linha-dura iranianos para se referir ao país).

No início da semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que seria inaceitável que Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei, assumisse a liderança do Irã.

Ali Khamenei morreu há oito dias após um ataque aéreo israelense.

